- 15:31 Затонувшее судно Delfi в Одессе стало местом паломничества туристов
- 15:22 Исполняющий обязанности мэра Луцка заразился коронавирусом
- 15:13 Жеребьевка Лиги чемпионов: Ребров сразится со шведами, Милевский – с грандом из Казахстана
- 14:49 COVID-19 не выдумка: медик рассказала о шокирующих последствиях шумной свадьбы во Львове
- 14:43 Путин написал Лукашенко большое письмо по поводу "вагнеровцев"
- 14:16 Вместе с украинскими журналистами в Минске задержали россиянина, его жена в это время родила дочь
- 13:34 Масштабный пожар в Чехии: из-за поджога многоэтажки погибли 11 человек
- 13:29 Стало известно, как выехать из Крыма на материк через закрытые КПВВ
- 12:47 Врач объяснил, почему обгоревшую на солнце кожу не стоит "лечить" сметаной
- 12:24 В центре Киева возле офиса нашли взрывчатку: подробности и фото
- 12:23 Под Одессой пожар на СТО уничтожил три машины, еще несколько авто обгорели
- 12:03 «Мама, а в том мусорном контейнере я сильно плакал?» — невероятное продолжение истории найденыша из Новомосковска
COVID-19 не выдумка: медик рассказала о шокирующих последствиях шумной свадьбы во Львове
Во Львове произошло массовое инфицирование не только гостей пышной свадьбы, но и их родственников, которые попали в больницу незадолго после торжества. Напомним, накануне из-за коронавируса в городе закрыли сервисный центр МВД.
Врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко в соцсети сообщила, что сначала молодожены хотели пожениться в мае, но отложили торжество из-за эпидемии коронавируса. Очевидно, в последнюю неделю июля терпение иссякло и торжество все-таки состоялось.
В кафе пригласили 180 человек, однако 50 из них отказались.
«О дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть не удобно, танцевать тоже… Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал) и употребление алкоголя поможет избежать болезни», — продолжает медик.
Но уже через 4 дня пришлось госпитализировать родственника жениха, а затем заболели четверо родственников невесты.
Один из гостей не заболел, но в реанимацию попала его старенькая бабушка, не выходившая из дома последние несколько лет, однако на этом цепочка инфицирований не прервалась.
«Коронавирус существует. Очень легко передается от человека к человеку. При обычном разговоре в том числе. Сегодня утром в больницах области 1247 человек. 100 в реанимации. 28 на аппарате ИВЛ. Ежедневно увеличивается количество людей, чью жизнь забрал коронавирус. Вирус не выбирает: бедный или богатый, здоровый или с кучей сопутствующих болезней», — констатировала медик.
Напомним, ранее кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной больницы Олег Яковенко признал, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, не рискующую заразиться, поэтому в группе риска находятся все люди. А медик Закарпатской областной клинической больницы Инна Свердлюк рассказала, что ее инфицированные пациенты задыхаются, но остаются в сознании до самой смерти.
Фото https://realt.onliner.by354
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 749 мм