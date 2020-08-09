COVID-19 не выдумка: медик рассказала о шокирующих последствиях шумной свадьбы во Львове

Во Львове произошло массовое инфицирование не только гостей пышной свадьбы, но и их родственников, которые попали в больницу незадолго после торжества. Напомним, накануне из-за коронавируса в городе закрыли сервисный центр МВД.

Врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко в соцсети сообщила, что сначала молодожены хотели пожениться в мае, но отложили торжество из-за эпидемии коронавируса. Очевидно, в последнюю неделю июля терпение иссякло и торжество все-таки состоялось.

В кафе пригласили 180 человек, однако 50 из них отказались.

«О дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть не удобно, танцевать тоже… Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал) и употребление алкоголя поможет избежать болезни», — продолжает медик.

Но уже через 4 дня пришлось госпитализировать родственника жениха, а затем заболели четверо родственников невесты.

Один из гостей не заболел, но в реанимацию попала его старенькая бабушка, не выходившая из дома последние несколько лет, однако на этом цепочка инфицирований не прервалась.

«Коронавирус существует. Очень легко передается от человека к человеку. При обычном разговоре в том числе. Сегодня утром в больницах области 1247 человек. 100 в реанимации. 28 на аппарате ИВЛ. Ежедневно увеличивается количество людей, чью жизнь забрал коронавирус. Вирус не выбирает: бедный или богатый, здоровый или с кучей сопутствующих болезней», — констатировала медик.

Напомним, ранее кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной больницы Олег Яковенко признал, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, не рискующую заразиться, поэтому в группе риска находятся все люди. А медик Закарпатской областной клинической больницы Инна Свердлюк рассказала, что ее инфицированные пациенты задыхаются, но остаются в сознании до самой смерти.

Фото https://realt.onliner.by

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