Исполняющий обязанности мэра Луцка заразился коронавирусом

Исполняющий обязанности городского головы Луцка, города который до недавнего времени входил в «красную» карантинную зону, Григорий Пустовит сообщил, что заразился коронавирусом.

Чиновник считает, что инфицировался во время работы, которая подразумевает контакт с большим количеством разных людей.

«Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю, что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка», — написал Пустовит в Facebook.

Мэр сообщил, что со 2 августа находится на самоизоляции.

«Думаю, что теперь работники городского совета поймут, почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности», — отметил Пустовит.

Он также продолжает считать, что отнесение Луцка к «красной» зоне было необоснованным и могло бы привести к существенным проблемам и неудобствам для жителей города.

Напомним, 8 августа областные центры Луцк и Тернополь перевели из «красной» зоны в «оранжевую» и «желтую» соответственно. А в «красную» зону попал Харьков, где мэр также отказался останавливать городской транспорт, чтобы не создавать неудобства для харьковчан.

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