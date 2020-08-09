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Украина

Затонувшее судно Delfi в Одессе стало местом паломничества туристов (фото)

15:31 9 августа 2020
Судно Delfi

Судно Delfi, которое затонуло недалеко от Одессы, стало туристическим объектом. Об этом написал в Facebook известный блогер Александр Барабошко.

«В Одессе появился новый view point — уже легендарный затонувший танкер. Туристы тропу уже протоптали и постоянно кто-то фотографируется. Владислав Криклий писал, что вскоре будут очередные попытки его достать. Если его можно очистить от экологически опасных продуктов, то на крайняк там вышел бы ни менее легендарный барчик», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета был одобрен проект обустройства в районе городского пляжа «Дельфин», где с ноября 2019 года лежит потерпевший крушение тенкер Delfi, участка для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее несколько попыток приподнять аварийное судно, чтобы появилась возможность поставить его на ровный киль, не увенчались успехом.

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