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Затонувшее судно Delfi в Одессе стало местом паломничества туристов (фото)
Судно Delfi, которое затонуло недалеко от Одессы, стало туристическим объектом. Об этом написал в Facebook известный блогер Александр Барабошко.
«В Одессе появился новый view point — уже легендарный затонувший танкер. Туристы тропу уже протоптали и постоянно кто-то фотографируется. Владислав Криклий писал, что вскоре будут очередные попытки его достать. Если его можно очистить от экологически опасных продуктов, то на крайняк там вышел бы ни менее легендарный барчик», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», недавно на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета был одобрен проект обустройства в районе городского пляжа «Дельфин», где с ноября 2019 года лежит потерпевший крушение тенкер Delfi, участка для людей с ограниченными физическими возможностями.
Ранее несколько попыток приподнять аварийное судно, чтобы появилась возможность поставить его на ровный киль, не увенчались успехом.210
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