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Готовьте зонтики: синоптик рассказала, какой будет погода 10 августа
В понедельник, 10 августа, в Украине в большинстве областей ожидается дождливая погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Понедельник будет дождливым на западе и севере Украины. Поэтому, пожалуйста, жители северных областей, западной части Украины, не забывайте с собой завтра взять на работу зонтики. При дождях могут быть и грозы. Ну, а при грозах есть большая вероятность шквалов и порывистого ветра», — сообщила она.
Температура +25+29 градусов по Цельсию, на юге местами — до +31.
В Киеве существует высокая вероятность дождей с грозами, воздух прогреется до +26 градусов по Цельсию.
Согласно прогнозу Диденко, в течение недели температура в украинской столице ощутимо снизится.
Как писали «ФАКТЫ», согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, во второй половине августа в Украину придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус по Цельсию.286
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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