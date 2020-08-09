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Украина

Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине

19:49 9 августа 2020
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Рекордные цифры заболевших коронавирусом в Украине объясняются увеличением количества проведенных тестов и естественным ходом эпидемии.

Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

«За последнюю неделю идет резкое повышение случаев (коронавирусной инфекции. — Авт.). Мы видим, что это происходит на фоне двух факторов. Первое, растет количество тестирований, хорошо, но оно не выросло настолько, чтобы существенно влиять на статистику. Поэтому вторым фактором является естественный ход эпидемии, который заключается в том, что вирус продолжает циркулировать в нашей популяции», — отметил медик.

Напомним, 8 августа в Украине инфицировались COVID-19 1199 человек. До этого четыре дня подряд суточная цифра заболевших приближалась к 1500.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии — 80 949, из них 1897 летальных, 43 972 пациентов выздоровели.

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