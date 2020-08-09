- 19:52 10 августа на на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Попова
- 19:49 Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине
- 19:24 Взрыв в Бейруте: число погибших резко возросло
- 19:17 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Базель»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы
- 19:01 «Врач сказал привыкать к боли»: избитая в поезде Мариуполь – Киев женщина рассказала о самочувствии
- 18:42 Близкий друг Пескова заговорил о большой вероятности возникновения «Майдана» в Беларуси
- 18:27 Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом
- 18:07 «Работают» в харьковских супермаркетах: в сети показали видео с наглыми воровками
- 17:57 Гран-при 70-летия: Ферстаппен прервал гегемонию «Мерседеса» в сезоне Формулы-1
- 17:38 В Закарпатье протестующие перекрыли трассу Киев — Чоп: что происходит
- 17:15 У посольства Беларуси в Киеве растет очередь из желающих проголосовать на выборах президента
- 17:02 Готовьте зонтики: синоптик рассказала, какой будет погода 10 августа
Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине
Рекордные цифры заболевших коронавирусом в Украине объясняются увеличением количества проведенных тестов и естественным ходом эпидемии.
Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.
«За последнюю неделю идет резкое повышение случаев (коронавирусной инфекции. — Авт.). Мы видим, что это происходит на фоне двух факторов. Первое, растет количество тестирований, хорошо, но оно не выросло настолько, чтобы существенно влиять на статистику. Поэтому вторым фактором является естественный ход эпидемии, который заключается в том, что вирус продолжает циркулировать в нашей популяции», — отметил медик.
Напомним, 8 августа в Украине инфицировались COVID-19 1199 человек. До этого четыре дня подряд суточная цифра заболевших приближалась к 1500.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии — 80 949, из них 1897 летальных, 43 972 пациентов выздоровели.180
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 748 мм