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Оккупанты готовят провокацию, чтобы сорвать перемирие на Донбассе
Боевики так называемой «ЛНР» под руководством своих российских кураторов намерены сорвать введенный в зоне ООС режим тишины.
Об этом сообщает Командование оперативно-тактической группы «Север» в Facebook.
«Стало известно, что в ближайшие дни руководство так называемой „ЛНР“ запланировало провокационную кампанию на реке Северский Донец возле населенного пункта Счастье. Для этого в подразделения российско-оккупационных войск, позиции которых находятся в районе населенного пункта Веселая Гора, были доставлены надувные лодки и около 200 комплектов военной формы Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Для создания нужной картинки на росТВ, на оккупированную территорию Луганской области уже направлены представители российских СМИ под руководством ФСБ РФ, добавили в Командовании.
Напомним, президент Зеленский, который два дня назад побывал с рабочей поездкой на Донбассе, не увидел срывов перемирия и заявил, что «все под контролем» и «режим тишины соблюдается». В то же время, он сказал, что ВСУ могут отвечать на обстрелы, но стараются не поддаваться на регулярные провокации противника.191
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Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
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