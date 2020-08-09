- 23:26 Ситуация сложная: Шмыгаль объяснил, почему карантин сохранится для людей, прибывающих из ОРДЛО
- 23:04 Стало известно, когда объявят окончательные результаты выборов президента Беларуси
- 22:34 Тихановская лидирует на зарубежных участках на выборах президента Беларуси – независимый экзитпол
- 22:02 Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
- 21:37 Оккупанты готовят провокацию, чтобы сорвать перемирие на Донбассе
- 21:16 Украинский форвард Зозуля получил престижную награду в Испании
- 21:13 Маленький ребенок погиб в жутком ДТП в Днепре: фото и видео с места трагедии
- 20:35 На выборах в Беларуси устроили перфоманс
- 20:19 Выборы в Беларуси: обнародованы первые результаты экзитпола
- 19:52 10 августа на на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Попова
- 19:49 Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине
- 19:24 Взрыв в Бейруте: число погибших резко возросло
Ситуация сложная: Шмыгаль объяснил, почему карантин сохранится для людей, прибывающих из ОРДЛО
Власти страны решили сохранить карантин для людей, которые приезжают из временно оккупированных российскими боевиками отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».
Он заявил, что украинская власть не знает, какова ситуация с коронавирусом в ОРДЛО.
«Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает… В общем пока есть карантин и ситуация настолько сложная, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор», — сказал Шмыгаль.
Как известно, в марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение на линии разграничения в Донбассе. В июне движение начали восстанавливать.
Напомним, что Министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие ответственные органы власти создадут систему отслеживания контактов лиц, заболевших COVID-19. Указанные эпидемиологические расследования хотят сделать системными, с жестким контролем соблюдения условий самоизоляции. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу, 8 августа, в связи с резким всплеском заболеваемости в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство на внеочередном заседании 8 августа принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя из-за ухудшения эпидемической ситуации. Работа пунктов пропуска временно прекратится в 08:00 9 августа. Ожидается, что пункты пропуска возобновят работу в 08:00 30 августа.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм