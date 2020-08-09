Ситуация сложная: Шмыгаль объяснил, почему карантин сохранится для людей, прибывающих из ОРДЛО

Власти страны решили сохранить карантин для людей, которые приезжают из временно оккупированных российскими боевиками отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».

Он заявил, что украинская власть не знает, какова ситуация с коронавирусом в ОРДЛО.

«Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает… В общем пока есть карантин и ситуация настолько сложная, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор», — сказал Шмыгаль.

Как известно, в марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение на линии разграничения в Донбассе. В июне движение начали восстанавливать.

Напомним, что Министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие ответственные органы власти создадут систему отслеживания контактов лиц, заболевших COVID-19. Указанные эпидемиологические расследования хотят сделать системными, с жестким контролем соблюдения условий самоизоляции. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу, 8 августа, в связи с резким всплеском заболеваемости в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство на внеочередном заседании 8 августа принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя из-за ухудшения эпидемической ситуации. Работа пунктов пропуска временно прекратится в 08:00 9 августа. Ожидается, что пункты пропуска возобновят работу в 08:00 30 августа.

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