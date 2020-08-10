Живут в условиях притеснений и издевательств: Украина готовит предложения по новому пакету "крымских" санкций

Российская Федерация продолжает нарушать права человека жителей захваченного ею Крыма.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 9 августа — Международный день коренных народов, пишет «Крым.Реалии».

«Для Украины эта дата (9 августа) является особенной, ведь вторжения российских войск в Украине в феврале 2014-го и продолжающаяся оккупация Крыма существенно обострили проблему обеспечения прав коренных народов Украины. До сих пор, уже седьмой год, на оккупированном РФ Крымском полуострове крымские татары, караимы и крымчаки живут в условиях постоянных притеснений и издевательств по этническим и религиозным признакам, уничтожается и грабится наше культурное наследие», — говорится в сообщении.

В министерстве также утверждают, что Россия системно нарушает права граждан в аннексированном Крыму.

Также в ведомстве подчеркивают, что на захваченном РФ полуострове десятки людей брошены за решетку, адвокаты и общественные активисты постоянно получают «предупреждение» и угрозы.

Украина собирает информацию обо всех, кто вовлечен государством-оккупантом к незаконным обыскам и арестам, нарушениям норм международного гуманитарного права и совершению преступлений против людей на временно оккупированных территориях. Все это происходит из-за чувства безнаказанности.

Поэтому министерство готовит предложения по новому пакету санкций против отдельных юридических и физических лиц, которые будут внесены на рассмотрение СНБО, а дальше будут направлены на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому, отмечают в ведомстве.

«Кроме этого, Минреинтеграции постоянно взаимодействует с ООН, ОБСЕ и Советом Европы и призывает всех мировых лидеров и всех членов международного сообщества, наших международных партнеров, в том числе ЕС, Канаду, США, Соединенное Королевство усилить санкции против РФ», — резюмировали в сообщении.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в 1994 году решила отмечать Международный день коренных народов мира ежегодно 9 августа. Таким образом международное сообщество стремится привлечь внимание к сохранению культуры коренных народов и их прав. В Украине коренными народами считают украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков, а также греков Приазовья, переселившихся из Крыма на материковую Украину в конце XVIII столетия.

20 марта 2014 года признала крымских татар коренным народом Крыма. Таким образом Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины. Меджлис и Курултай крымских татар признаны представительными органами народа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские оккупационные власти постоянно нарушают международные нормы в области прав человека в аннексированном Крыму. Сотрудники ФСБ РФ и другие силовики применяют пытки, чтобы заставлять людей давать показания. Заключенных и задержанных избивают, душат, пытают электрическим током.

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