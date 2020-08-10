- 07:06 Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в начале рабочей недели
- 06:50 Заразились миллионы: названо количество инфицированных COVID-19 жителей планеты
- 06:29 Заражают без видимых симптомов: ученые предупредили об особенностях передачи коронавируса кошками
- 05:59 Выборы в Беларуси: у Тихановской заявили о готовности начать переговоры с властью
- 05:25 Правоохранители подтвердили задержания людей на акциях в Беларуси
- 04:41 Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем во время столкновений
- 04:27 Грустный праздник: ученые объяснили, почему риск умереть в свой день рождения очень высок
- 03:06 Не смогут иметь детей: медики выяснили, как экстремальные диеты отражаются на здоровье женщин
- 02:43 Живут в условиях притеснений и издевательств: Украина готовит предложения по новому пакету "крымских" санкций
- 01:53 Протесты в Беларуси: силовики применили резиновые пули и водометы
- 01:25 Штаб Тихановской заявил о победе на 20 участках, сама кандидат намерена обжаловать результаты выборов
- 00:57 Автобус с поляками попал в ДТП в Венгрии: есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в начале рабочей недели
После сильной жары на Украину надвигаются дожди, местами с грозами и сильным ветром.
По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 10 августа, дожди накроют западные области, центр, а также север Украины, включая Киев. Температура воздуха будет в пределах +25-+27 градусов, на юге — до +31.
Во вторник, 11 августа, погода практически не изменится. Дожди захватят почти всю территорию страны, кроме востока и юга.
Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, до середины последнего месяца лета днем температура будут колебаться от 26 до 27 градусов, а во второй половине августа снова придет жара.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»35
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм