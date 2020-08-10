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Украина

Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в начале рабочей недели

7:06 10 августа 2020
лето

После сильной жары на Украину надвигаются дожди, местами с грозами и сильным ветром.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 10 августа, дожди накроют западные области, центр, а также север Украины, включая Киев. Температура воздуха будет в пределах +25-+27 градусов, на юге — до +31.

Во вторник, 11 августа, погода практически не изменится. Дожди захватят почти всю территорию страны, кроме востока и юга.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, до середины последнего месяца лета днем температура будут колебаться от 26 до 27 градусов, а во второй половине августа снова придет жара.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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