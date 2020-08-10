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Украина

Полиция с мигалками сопровождает дорогие авто мимо очереди на границе с Венгрией: в сети показали видео

9:09 10 августа 2020
пункт пропуска «Лужанка», очередь

На границе с Венгрией, которая с 15 августа вводит новые ограничения на трансграничные поездки, образовались огромные очереди автомобилей.

На международном пункте пропуска «Лужанка-Берегшурань» очередь машин в несколько километров. Люди ожидают проезда по несколько дней. В то же время, элитные авто для оформления проезжают без очереди в сопровождении машины патрульной полиции.

Видео в соцсети опубликовал Михаил Чокнадий.

«Справедливо, что кто-то стоит в очереди 2−3 дня, в ужасную жару, без туалетов, с детьми и пожилыми людьми, а кто-то „крутой“ на Ягуаре (не бесплатно) проезжает за 10 мин. Обратите внимание, авто полиции на Киевской регистрации!», — пишет Чокнадий.

Блогер отмечает, что люди едут в Европу на заработки, потому что в Украине нет возможности прокормить свои семьи.

«У меня вопрос к Владимиру Зеленскому: „Это такое вы обещали „конец эпохи бедности“? Это так вы возвращаете работников домой?“ Мне стыдно за свой выбор, мне стыдно и обидно за мою униженную страну», — с горечью добавляет Чокнадий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о многокилометровых очередях на польско-украинской границе, где водители простаивали перед КПП до трех суток без возможности пополнить запасы пищи, воды и даже сходить в туалет.

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пункт пропуска «Лужанка», очередь

Полиция с мигалками сопровождает дорогие авто мимо очереди на границе с Венгрией: в сети показали видео

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