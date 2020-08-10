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В Украине за сутки умерли 25 человек с COVID-19
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию вновь подтвердили у более, чем тысячи человек — на утро понедельника, 10 августа, количество заболевших увеличилось на 1008 пациентов, 25 украинцев умерли.
Такие данные отображены на интерактивной карте СНБО. Так, по состоянию на 10 августа, общее количество заболевших приближается к 82 тысячам.
Больше всего людей с подтвержденным COVID-19 за сутки выявили во Львовской области (130), в Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108). В столице зафиксировано 66 новых заболевших.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач-инфекционист Владимир Курпита объяснил резки рост выявленных заболевших увеличением количества тестирования и естественным ходом эпидемии.15
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