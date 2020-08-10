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Стреляли и запускали беспилотник: боевики на Донбассе нарушали договоренности в Минске
За минувшие сутки на Донбассе были зафиксированы очередные нарушения договоренностей со стороны боевиков — российско-оккупационные войска совершали провокационные обстрелы и запускали через линию разграничения беспилотник.
Как сообщают в штабе Объединенных сил, неприцельные обстрелы со стороны боевиков фиксировались в районе Новозвановки и Марьинки.
«В районе временно оккупированного населенного пункта Трудовское противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. Также на Приазовье зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа „Орлан-10“ с пересечением линии разграничения», — отметили в командовании ООС и добавили, что бойцы ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, «что сделало невозможным его дальнейшее использование».
Также отмечается, что с начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании оперативно-тактической группы «Север» предупредили о готовящейся боевиками «ЛНР» провокации в районе Счастья. Так, в подразделения российско-оккупационных войск, позиции которых находятся в районе населенного пункта Веселая Гора, были доставлены надувные лодки и около 200 комплектов военной формы Вооруженных сил Украины.
Иллюстративное фото.20
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