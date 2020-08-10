Откажитесь от уличного насилия: Зеленский обратился к Лукашенко

На протесты, которые охватили Беларусь после голосования на выборах президента, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал белоруссов к толерантности и терпимости.

Украинский лидер просит соседей отказаться от уличного насилия.

«Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса», — говорится в обращении Зеленского.

Президент отмечает, что Украина заинтересована в том, чтобы соседняя Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.

«Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее», — добавляет президент.

Напомним, ЦИК Беларуси уже обнародовала предварительные результаты выборов президента. По данным Центризбиркома, представленным 10 августа, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская — 9,9 процентов.

14 августа ЦИК должна обнародовать окончательные итоги президентских выборов.

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