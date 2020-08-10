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Профилактики пока не придумали: медик дал прогноз развития коронавируса
Карантин, который ввели многие страны мира, в том числе и Украина, в связи с распространением коронавируса, не остановил инфекцию. Вакцины пока нет и, видимо, в скором времени не будет. Большинство людей переболеет COVID-19.
Об этом в Facebook пишет врач львовского медицинского центра, медицинский эксперт Тарас Жиравецкий.
«Больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, полные. Врачи уставшие, часть болеет. К сожалению, никто не придумал профилактики, а карантин не остановил вирус. Похоже, что большинство из нас переболеет этим вирусом», — отмечает медик.
По его словам, врачи учатся на ходу и сейчас специалисты уже понимают, как лечить от коронавируса детей и подростков, у которых осложнений меньше, и как оказывать помощь людям за 30, находящимся в зоне риска попасть в стационар.
Медик отметил, что до сих пор самым быстрым и достоверным лабораторным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест, а ИФА-тесты срабатывают только с седьмого дня заболевания. Кроме этого, антитела к коронавирусу у многих переболевших им не исчезают в течение нескольких месяцев.
«Продолжительность пандемии до сих пор неизвестна, прогноз минимум полгода, хотя, возможно, и год. Позитив в том, что повторно заболевших пока нет», — подчеркнул медик.
Жиравецкий обратил внимание на то, что многим, поборовшим COVID-19, потребуется реабилитация.
«Положительным является то, что человечество победит коронавирус. Вместе мы победим. И пожалейте медиков, старайтесь уменьшить риск своего же инфицирования, подумайте о себе, вы этого достойны и все в ваших руках, точнее, в голове!» — призывает доктор.
Напомним, ученые из Южной Кореи заявили о том, что новым коронавирусом нельзя заразиться повторно. У людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается иммунитет. Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что вылечившийся от коронавируса тернополянин, повторно заразился COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине количество подтвержденных случаев перевалило за 80 тысяч. На утро 10 августа в Украине подтверждены 81 957 случаев COVID-19, из них 1922 летальных, 44 359 пациентов выздоровели.90
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