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Украина

Посольство США возобновило выдачу виз для украинцев: что об этом известно

10:59 10 августа 2020
посольство

Посольство США в Украине возобновило предоставление визовых услуг — только для студентов. Напомним, учебный год украинских в университетах и академиях начнется с опозданием.

По словам Генерального консула США в Украине Джона Балларда, визы выдаются в ограниченном объеме — только для студентов.

Назначить визовое собеседование для получения студенческой визы можно на сайте www.ustraveldocs.com.

«Мы возобновим предоставление услуг по получению других типов виз, только у нас появится такая возможность», — отметил Генконсул.

Напомним, ранее появилась информация, что в случае, если учебные заведения США в новом учебном году перейдут на дистанционное обучение, то иностранные студенты должны будут покинуть страну. В противном случае их могут депортировать. Такое решение приняли в Госдепартаменте США. Тем, кто уже уже учится в Америке, предлагают перевестись в вузы с очной или смешанной системой обучения.

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