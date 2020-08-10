В Польше ослабили карантин для украинцев: кого это коснется

После того, как Черногория внесла Украину в «зеленую зону», в Польше также ослабили карантинные меры для одной из категорий украинцев.

Как сообщает посольство Украины в Республике Польша, пассажиров, прилетающих международным рейсом из украинских аэропортов, освободили от обязанности находиться на карантине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Болгария с 31 июля не требует от украинцев сделать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать 14-дневный карантин.

Информацию о том, какие страны принимают украинцев и какие условия следует соблюдать, можно узнать на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.



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