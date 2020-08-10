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В Польше ослабили карантин для украинцев: кого это коснется
После того, как Черногория внесла Украину в «зеленую зону», в Польше также ослабили карантинные меры для одной из категорий украинцев.
Как сообщает посольство Украины в Республике Польша, пассажиров, прилетающих международным рейсом из украинских аэропортов, освободили от обязанности находиться на карантине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Болгария с 31 июля не требует от украинцев сделать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать 14-дневный карантин.
Информацию о том, какие страны принимают украинцев и какие условия следует соблюдать, можно узнать на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.
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В Броварах под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие: эксклюзивные фото с места трагедии
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
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