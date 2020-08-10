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Украина

Умеренная жара и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

13:17 10 августа 2020
Летний вечер

Во вторник, 11 августа, в Украине ожидается теплая, до умеренной жары, погода с дневной температурой + 25 + 30 градусов, а также дожди с грозами в ряде регионов страны.

«Из-за деятельности атмосферного фронта дожди с грозами наиболее вероятные на западе, севере Украины и в Приазовье. Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди потянуться за ним — осадки возможны практически повсеместно, но в меньших, местных масштабах», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 11 августа будет самым теплым в ближайшей перспективе — до +28 градусов. «В среду, 12 августа, и в течение недели похолодает до + 21 + 24 градусов. Во вторник в столице возможен периодически дождь с грозой», — уточняет синоптик.

По ее прогнозам, 12 августа очень жарко будет в Западной Европе, а в Украине похолодает до + 20 + 25 градусов. Лишь в южной части страны, на юго-востоке и в центральных областях ближе к югу будет значительно теплее — до +26+ 30 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Гидрометцентре прогнозировали, что август 2020 года будет более жарким, чем обычно. Ожидается, что средняя температура останется в диапазоне +19+24°С, в то время как норма — до +17+20° С.

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