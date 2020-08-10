- 13:49 В ЕС прокомментировали президентские выборы в Беларуси
- 13:45 Драка со стрельбой возле супермаркета в Запорожье: есть пострадавший
- 13:39 Как изменится курс доллара в течение недели: прогноз экспертов
- 13:28 «Шахтер» — «Базель»: онлайн-трансляция матча ¼ финала Лиги Европы
- 13:28 Ставки по депозитам резко упали: сколько потеряют украинцы
- 13:17 Умеренная жара и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 13:09 В Броварах под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие: эксклюзивные фото с места трагедии
- 12:52 В Польше ослабили карантин для украинцев: кого это коснется
- 12:51 Выборы прошли как праздник: реакция Лукашенко на протесты в Беларуси
- 12:41 Ты безусловно лучшая: Monatik трогательно поздравил жену с днем рождения
- 12:37 На Хмельниччине руководство Пенсионного фонда присваивало зарплаты сотрудников
- 12:17 Знаменитый украинский биатлонист Семенов женится на швейцарке: фото звездной пары
Умеренная жара и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Во вторник, 11 августа, в Украине ожидается теплая, до умеренной жары, погода с дневной температурой + 25 + 30 градусов, а также дожди с грозами в ряде регионов страны.
«Из-за деятельности атмосферного фронта дожди с грозами наиболее вероятные на западе, севере Украины и в Приазовье. Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди потянуться за ним — осадки возможны практически повсеместно, но в меньших, местных масштабах», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 11 августа будет самым теплым в ближайшей перспективе — до +28 градусов. «В среду, 12 августа, и в течение недели похолодает до + 21 + 24 градусов. Во вторник в столице возможен периодически дождь с грозой», — уточняет синоптик.
По ее прогнозам, 12 августа очень жарко будет в Западной Европе, а в Украине похолодает до + 20 + 25 градусов. Лишь в южной части страны, на юго-востоке и в центральных областях ближе к югу будет значительно теплее — до +26+ 30 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Гидрометцентре прогнозировали, что август 2020 года будет более жарким, чем обычно. Ожидается, что средняя температура останется в диапазоне +19+24°С, в то время как норма — до +17+20° С.86
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Броварах под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие: эксклюзивные фото с места трагедии
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм