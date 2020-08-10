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"Майдана не будет": Лукашенко прокомментировал акции протеста в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому белорусский ЦИК предварительно насчитал около 80 процентов голосов на президентских выборах, заявил, что протестными акциями «пытались управлять из-за рубежа».
«Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось», — цитирует Лукашенко «Белта».
Говоря о «зарубежных кукловодах», Лукашенко упомянул ряд стран, в том числе Украину и Россию: «Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят… В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали)…В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».
Также Лукашенко заявил, что несколько сотен человек «брошены организаторами акций на самый юг Беларуси», где протестующие хотели захватить «органы власти», но им помешали базирующиеся в городе пограничники.
Что же касается отключения в Беларуси интернета, то, по его словам, это тоже происки «заграницы»: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси «прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче».
Фото с сайта https://www.belta.by.
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