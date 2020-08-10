Рано утром в понедельник, 10 августа, на юге Одесской области, в приграничье Украины и Румынии, начала функционировать международная переправа через реку Дунай. Она создана на самом узком участке названной водной артерии, где ее ширина составляет 900 метров. С украинской стороны причально-перегрузочный комплекс расположился на берегу в селе Орловка (Ренийский район), с румынской — в прибрежном городе Исакча, который напрямую связан «коридором» с крупнейшим морским портом Констанцей.

Напомним, Украина и Румыния — единственные придунайские страны, не имевшие паромного сообщения. Протяженность украинско-румынской границы вдоль Дуная — 187 км, однако на этом участке не было ни одного моста, перехода или переправы. Грузовой и пассажирский потоки направлялись в Румынию через Молдову. Для сравнения: между Болгарией и Румынией построены два моста и функционируют семь паромных переправ.

В целом в Украину и в обратном направлении — на Балканы, Грецию и Турцию — ежегодно следуют около 1 млн автомобилей, из них около 30 процентов — грузовые. До сих пор, если ехать из Одессы, приходилось добираться до Рени, пересекать украинскую границу, затем — молдавскую, минимум через 30 километров — вновь молдавскую и лишь затем — румынскую.

Отныне граждане Украины (и не только) смогут попасть в Румынию, Болгарию и Турцию без пересечения границ Молдовы и оккупированного Приднестровья.

Новый транспортный проект обеспечит прямой выход с юга Одесчины в Евросоюз, сократит путь из Одессы в причерноморские регионы вышеупомяутых государств, а также в некоторые районы Греции. Так, расстояние до Румынии уменьшится на 200 километров, а время оформления международных грузов — на 10−12 часов.

Помимо того, оборудован специализированный пункт пропуска со всей необходимой инфраструктурой. Он стал первым вдоль украинско-румынской границы по линии Дуная и имеет стратегическое значение для обеих стран. Здесь будут осуществляться пограничный, таможенный, фитосанитарный и ветеринарный виды контроля.

Предполагается, что нормальное функционирование переправы обеспечат четыре грузопассажирских судна-парома. Расстояние между двумя берегами каждый их них преодолевает всего за 12−15 минут. Ежесуточная пропускная способность переправы составляет более 200 единиц грузовых автомобилей, 500 единиц легкового транспорта, а ее пассажиропоток — около полутора тысяч человек. В перспективе количество «обрабатываемого» автотранспорта может возрасти до тысячи единиц.

«Пока паромы будет работать лишь для транспортировки грузового автотранспорта. Вскоре, после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии, будет решен вопрос о перевозке легковушек и пассажиров», — сообщили в Одесском облсовете.

Стоимость проекта — 12 млн евро, его финансировали две частные компании.

Предполагалось, что стоимость переправки легкового авто, включая водителя, составит от 12−15 евро, и 1 евро надо будет заплатить за пассажира либо пешехода. Во что обойдется перемещение грузовиков будет определяться в зависимости от их веса.

Заметим, что строительство переправы через Дунай обсуждалось еще с 1998 года. Принципиальная договоренность о создании переправы между Румынией и Украиной была достигнута в 2006 году. Шесть лет спустя страны подписали соответствующий меморандум, а 28 мая 2015 года в Киеве и 5 июня в Бухаресте — соглашение об организации паромного сообщения между Орловкой и Исакчей. В сентябре того же года Кабмин своим постановлением ратифицировал этот документ.

Стартовало строительство осенью 2015-го на украинском берегу Дуная. Перед этим Одесская обладминистрация передала ООО «Паромный комплекс «Орловка» в аренду сроком на 49 лет два земельных участка в Ренийском районе — площадью 5,6 га (для строительства международного пункта пропуска через госграницу) и площадью 2,6 га земель водного фонда (для строительства гидротехнических сооружений).

Сроки ввода в эксплуатацию данного важного инфраструктурного объекта многократно переносились. В начале 2017 года глава ОГА Максим Степанов обещал, что переправа начнет работу в мае 2018 года. Затем сроки «отодвинули» на сентябрь, потом — на весну и на конец 2019-года. При этом постоянно подчеркивали, что к открытию не готова румынская сторона.

Пандемия коронавируса и введенные в связи с этим карантинные мероприятия еще отсрочили событие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине разработали «дорожную карту» развития туризма.

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