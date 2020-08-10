В Украине усиливают контроль за соблюдением карантина: как это отразится на людях

В понедельник, 10 августа, на внеочередном заседании Кабмина, в связи с ростом количества инфицированных, принято решение об усилении контроля за соблюдением карантинных требований.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с этого времени будет работать ежедневно, сообщает Правительственный портал.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до 15 сентября количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

По мнению премьера, нужно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников, чтобы получить более детальную статистику и понимание, в каких сферах болезнь распространяется быстрее.

Премьер подчеркнул необходимость создания системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Руководителям ОГА и Минздраву поручили активизировать работу по увеличению количества койкомест с приподнятым кислородом в больницах второй волны, предназначенных для лечения больных с COVID-19.

Нацполиция должна усилить проверки по соблюдению карантина, а Минцифра ежедневно информировать о количестве установок приложения «Действуй дома».

Напомним, на утро 10 августа в Украине подтверждены 81 957 случаев COVID-19, из них 1922 летальных, 44 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев заражения. Перед этим несколько дней подряд в Украине фиксировали около 1500 заболевших за сутки.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина разделена на 4 карантинные зоны. Самые жесткие ограничения предусмотрены для «красной» зоны — запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, запрет на работу кафе и ресторанов и другие.

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