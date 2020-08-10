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Украина

Кравчук рассказал, как изменится состав ТКГ

15:05 10 августа 2020
Леонид Кравчук

Новый руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что к работе ТКГ привлекут еще несколько человек с Донбасса.

Как сказал Кравчук в интервью «Радіо Свобода», Киев хочет привлечь к переговорам людей, которые хорошо знают Донбасс, жили и работали там.

«Нам главное — услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех „руководителей“, которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное — людей, которые там живут», — заявил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется зафиксировать успехи перемирия на Донбассе — на следующей встрече нормандской четверки.

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