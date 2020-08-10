В МВД рассказали, как водителям быстро открыть новую категорию

После вступления в силу новых правил для получения водительских прав МВД уточнило, как автолюбителю можно открыть более низкую категорию. Понадобится пакет документов, прохождение учебного курса и сдача теоретического и практического экзамена.

Документы необходимо подать в Главный сервисный центр МВД. Потребуются паспорт, идентификационный код и медицинская справка по форме 083/у.

Также для получения новой категории в правах понадобится пройти 20-часовой курс обучения вождению и сдать экзамен по теории. Вместо прохождения тестов можно принести документы, подтверждающие навыки вождения в течение 12 месяцев. Список документов, который МВД примет в качестве доказательства, включает техпаспорт, временный регистрационный талон.

Последним этапом для расширения перечня категорий в правах является практический экзамен.

Напомним, в Украине составили топ-5 надежных бюджетных автомобилей для начинающих водителей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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