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В МВД рассказали, как водителям быстро открыть новую категорию
После вступления в силу новых правил для получения водительских прав МВД уточнило, как автолюбителю можно открыть более низкую категорию. Понадобится пакет документов, прохождение учебного курса и сдача теоретического и практического экзамена.
Документы необходимо подать в Главный сервисный центр МВД. Потребуются паспорт, идентификационный код и медицинская справка по форме 083/у.
Также для получения новой категории в правах понадобится пройти 20-часовой курс обучения вождению и сдать экзамен по теории. Вместо прохождения тестов можно принести документы, подтверждающие навыки вождения в течение 12 месяцев. Список документов, который МВД примет в качестве доказательства, включает техпаспорт, временный регистрационный талон.
Последним этапом для расширения перечня категорий в правах является практический экзамен.
Напомним, в Украине составили топ-5 надежных бюджетных автомобилей для начинающих водителей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»41
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