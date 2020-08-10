27.50 / 27.71 32.18 / 32.66
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В МВД рассказали, как водителям быстро открыть новую категорию

15:22 10 августа 2020
мотоцикл

После вступления в силу новых правил для получения водительских прав МВД уточнило, как автолюбителю можно открыть более низкую категорию. Понадобится пакет документов, прохождение учебного курса и сдача теоретического и практического экзамена.

Документы необходимо подать в Главный сервисный центр МВД. Потребуются паспорт, идентификационный код и медицинская справка по форме 083/у.

Также для получения новой категории в правах понадобится пройти 20-часовой курс обучения вождению и сдать экзамен по теории. Вместо прохождения тестов можно принести документы, подтверждающие навыки вождения в течение 12 месяцев. Список документов, который МВД примет в качестве доказательства, включает техпаспорт, временный регистрационный талон.

Последним этапом для расширения перечня категорий в правах является практический экзамен.

Напомним, в Украине составили топ-5 надежных бюджетных автомобилей для начинающих водителей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский назначил нового главу военной разведки

Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов

Протесты в Беларуси

На фото, ставшем символом протестов в Беларуси, силовики тащат российского пропагандиста

Водовод в Крыму

Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит

Паромная переправа через Дунай

Понадобилось 22 года: под Одессой наконец открыли международную паромную переправу через Дунай (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер