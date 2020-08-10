Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит

Оккупанты в Крыму, где «власти» решившие спасать Симферополь за счет перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ, не решат таким образом проблему с ее дефицитом.

Как сообщают «Крым. Реалии», об этом заявил украинский гидролог Михаил Яцюк. По его словам, без днепровской воды за шесть лет земля в Крыму засохла, а водохранилища обмелели.

Трубопровод, который проложили российские военные для нужд Симферополя, он назвал просто «пиаром».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители села Черноречье жаловались «властям» Севастополя на дефицит воды в колодцах.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление водоснабжения аннексированного Крыма. Правда, заявив, что сейчас это сделать технически нельзя, и что оккупантам с их армией и военным базам Украина поставлять воду не будет.

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