- 16:30 Лукашенко набирает более 80 процентов голосов: в ЦИК Беларуси продолжают подсчет голосов
- 16:17 Представился полковником: в Одессе пьяный мужчина ездил на авто по пляжу и цеплялся к отдыхающим
- 16:14 Украли запчасти к боевым вертолетам: СБУ раскрыла аферу с участием военных
- 16:11 Жеребьевка Лиги чемпионов: потенциальные соперники «Динамо» узнали своих оппонентов
- 16:07 В России объяснили, почему Лукашенко выгоден для Кремля
- 15:56 В СНБО сказали, чем последнее перемирие на Донбассе отличается от предыдущих
- 15:46 "Укрзалізниця" возобновила движение еще двух поездов дальнего следования: названы направления и даты
- 15:30 Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит
- 15:22 В МВД рассказали, как водителям быстро открыть новую категорию
- 15:05 Кравчук рассказал, как изменится состав ТКГ
- 14:48 На фото, ставшем символом протестов в Беларуси, силовики тащат российского пропагандиста
- 14:23 Ольга Фреймут стала участницей шоу «Танці з зірками»
Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит
Оккупанты в Крыму, где «власти» решившие спасать Симферополь за счет перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ, не решат таким образом проблему с ее дефицитом.
Как сообщают «Крым. Реалии», об этом заявил украинский гидролог Михаил Яцюк. По его словам, без днепровской воды за шесть лет земля в Крыму засохла, а водохранилища обмелели.
Трубопровод, который проложили российские военные для нужд Симферополя, он назвал просто «пиаром».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители села Черноречье жаловались «властям» Севастополя на дефицит воды в колодцах.
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление водоснабжения аннексированного Крыма. Правда, заявив, что сейчас это сделать технически нельзя, и что оккупантам с их армией и военным базам Украина поставлять воду не будет.286
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Представился полковником: в Одессе пьяный мужчина ездил на авто по пляжу и цеплялся к отдыхающим (видео)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 1 м/с С
Давление: 747 мм