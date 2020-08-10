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Украина

"Укрзалізниця" возобновила движение еще двух поездов дальнего следования: названы направления и даты

15:46 10 августа 2020
Поезд

«Укрзалізниця», ранее восстановившая полноценную остановку поездов в Тернополе и Луцке, возобновляет движение двух поездов дальнего следования: Ивано-Франковск — Киев и Черновцы — Киев.

Как сообщают в компании, поезд № 43 / 44 Ивано-Франковск — Киев отправится из Прикарпатья 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. Из Киева — 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

Поезд № 118 / 117 Черновцы — Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

«Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поездках Интерсити+ и Интерсити возобновили продажу продуктов питания в индивидуальной упаковке, а также предварительно расфасованных блюд, не требующих разогрева.

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