В СНБО сказали, чем последнее перемирие на Донбассе отличается от предыдущих

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С 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь — об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, прокомментировав результат перемирия на Донбасса.
Как сообщает пресс-служба СНБО, Алексей Данилов сравнил результаты нынешнего перемирия в предыдущими соглашениями о прекращении огня.
«По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. В отличие от многих ранее объявленных приостановлений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Надежды, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, который позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны», — сказал Данилов.
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