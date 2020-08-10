Катастрофа самолета МАУ: Иран отказался платить компенсацию за сбитый лайнер

Иран не будет выплачивать Международным авиалиниям Украины компенсацию за самолет, который был сбит в небе над Тегераном, так как он был застрахован европейскими компаниями. Вопрос выплат поднимался и ранее.

Как сообщает УНН, в понедельник глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани прокомментировал возможность выплаты компенсации авиакомпании МАУ.

«Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими (страховыми) компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию», — заявил Сулеймани.

Отмечается, что этот комментарий не касался возможной компенсации семьям жертв.

Ранее сообщалось, что выяснилось при расшифровке «черных ящиков» самолета МАУ — полученные данные стали основой для последующих переговоров Украины и Ирана о выплате компенсаций.

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