На процесс создания лекарств можно посмотреть из любой точки мира: «Дарница» запустила онлайн-экскурсии

Фармацевтическая компания «Дарница» запустила инновационный проект онлайн-экскурсий на производство с использованием платформы ZOOM. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании объясняют, что «Дарница» обновила формат экскурсионной программы, чтобы соответствовать требованиям времени. Благодаря проекту участники смогут в режиме реального времени увидеть работу крупнейшего в Украине производства лекарственных средств и при этом соблюдать условия социального дистанцирования, исключить любые риски и трату времени на поездку.

«Мы начали регулярные экскурсии на наше производство прошлой осенью. За это время „Дарницу“ успели посетить более 500 человек, и у нас была очередь на экскурсии на полгода вперед. Поэтому, когда проект вынужденно остановился из-за введения карантина, мы почувствовали необходимость в общении с нашими гостями — учениками и студентами, врачами и фармацевтами, всеми, кто интересуется тем, как производятся лекарства. В „Дарнице“ современное высокотехнологичное производство, автоматизированные процессы, ряд операций выполняют роботы. Это стоит того, чтобы один раз увидеть и гордиться украинской фармацевтикой», — подчеркнул генеральный директор компании Андрей Обризан.

Во время онлайн-экскурсии по «Дарнице» можно будет также увидеть, как происходит запайка ампул и контроль их герметичности. Экскурсовод расскажет об особенностях производства, покажет специальные зоны — «чистые помещения» и объяснит, какая вода может использоваться для изготовления медицинских средств.

Сообщается, что участникам доступны все преимущества экскурсии — в режиме реального времени они могут задавать экскурсоводу вопросы в чате и наблюдать производственные процессы, которые были недоступны во время оффлайн-экскурсии из-за санитарных ограничений, которые накладывают особенности фармацевтического производства.

Чтобы получить ссылку на онлайн-стрим по «Дарнице», необходимо зарегистрироваться на сайте. В ответ на регистрацию пользователь получит подтверждение и ссылку на трансляцию. В определенное время достаточно присоединиться к прямому включению и смотреть на процесс создания лекарств онлайн из любой точки мира.

Экскурсии планируется проводить раз в неделю. В отличие от офлайновой практики, новый формат не имеет ограничений по возрасту участников и численности группы.

Напомним, в сентябре 2019 года фармацевтическая компания «Дарница» провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации — в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда. Кроме того, компания успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина. Об успешном опыте сотрудничества с «Дарницей» написала на своем сайте компания Microsoft.

На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Портфолио компании состоит из 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициарами фармацевтической компании «Дарница» является семья Загорий.



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