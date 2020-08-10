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Беларусь усложнила украинцам пересечение границы
Беларусь приостанавливает пропуск на свою территорию жителей приграничных районов Украины. В летний период население приграничья периодически наведывалось для сбора ягод, орехов, грибов в белорусский ландшафтный заповедник «Ольманские болота». С 22.00 10 августа разрешение на пересечение границы будет приостановлено.
Как сообщила Госпогранслужба, запрет будет действовать временно — до 30 августа. После этого жители приграничья снова смогут собирать дикоросы в заказнике, но при наличии паспорта, пропуска от белорусских пограничников и именной квитанции об оплате за посещение «Ольманских болот». Пропускать через границу будут лишь пеших сборщиков и велосипедистов.
Напомним, для жителей граничащих с Беларусью районов были организованы временные пропускные пункты «Познань», «Березовое» и «Дроздынь». С 1 июля упрощенным пересечением границы воспользовались более 1800 человек.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси после президентских выборов 9 августа политическая ситуация остается напряженной: продолжаются акции протеста, а Александр Лукашенко заявил, что якобы уличные противостояния инсприрированы из-за рубежа.
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