Против Лукашенко протестуют и в Киеве: потасовка возле посольства Беларуси (фото)

В понедельник, 10 августа, в Киеве под посольством Беларуси прошла акция, в которой участвовало около 30 человек. Они жгли фаеры и выкрикивали патриотические белорусские лозунги, протестуя против озвученных результатов выборов президента Беларуси.

Как сообщает РБК-Украина, участники акции собрались возле здания посольства Беларуси и призывали уйти в отставку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Через некоторое время на место акции приехала полиция. Между участниками акции и правоохранителями произошла стычка, предположительно из-за попытки протестующих бросить в здание посольства неизвестный предмет.

Были задержаны два человека. Как сообщает в своем Twitter «Радіо Свобода», один из них — бывший узник Кремля Александр Кольченко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси началась забастовка на крупном промышленном предприятии.

Фото: РБК-Украина

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