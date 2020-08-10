27.50 / 27.71 32.17 / 32.65
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Против Лукашенко протестуют и в Киеве: потасовка возле посольства Беларуси (фото)

19:58 10 августа 2020
На акции

В понедельник, 10 августа, в Киеве под посольством Беларуси прошла акция, в которой участвовало около 30 человек. Они жгли фаеры и выкрикивали патриотические белорусские лозунги, протестуя против озвученных результатов выборов президента Беларуси.

Как сообщает РБК-Украина, участники акции собрались возле здания посольства Беларуси и призывали уйти в отставку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Через некоторое время на место акции приехала полиция. Между участниками акции и правоохранителями произошла стычка, предположительно из-за попытки протестующих бросить в здание посольства неизвестный предмет.

Были задержаны два человека. Как сообщает в своем Twitter «Радіо Свобода», один из них — бывший узник Кремля Александр Кольченко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси началась забастовка на крупном промышленном предприятии.

Фото: РБК-Украина

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Даниэль Салем

Популярный телеведущий на мотоцикле попал в аварию в Одессе (фото)

Александр Лукашенко

Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти

На акции

Против Лукашенко протестуют и в Киеве: потасовка возле посольства Беларуси (фото)

Светлана Тихановская

Главный конкурент Лукашенко Тихановская отказалась выходить на акции протеста

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер