Украина, Польша и Литва предложили Лукашенко помощь: о чем идет речь

В связи с протестами, охватившими крупнейшие города Беларуси, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника выразили глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы, а также освободить всех задержанных минувшей ночью.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью», — говорится в документе.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран выразили уверенность, что текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь «только путем диалога» и предложили свое содействие в его налаживании. «При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу», — говорится в заявлении.

Также министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины подчеркивают, что полностью поддерживают независимую и суверенную Беларусь, и что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для ее дальнейшего развития.

«Благополучие и процветания Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего», — утверждают главы МИД стран Люблинского треугольника .

Напомним, что накануне, 9 августа, в Беларуси остоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК старныдействующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко — 13,7%. После обнародования предварительных результатов выборов в разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в центре Минска против участников акций протеста вышли около сотни бойцов спецназа. Ранее силовики закрыли въезд в центр города и жестко задерживали нарушителей. Теперь очевидцы сообщают, что слышали взрывы и стрельбу.

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