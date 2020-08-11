Под Офисом генпрокурора активисты провели акцию в поддержку Антоненко и Кузьменко

Вечером в понедельник, 10 августа, в Киеве под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, «следственные эксперименты» над которыми вызывают критику специалистов.

Об этом передает Укринформ.

Сообщается, что активисты развернули большой плакат «Хватит лжи!» перед входом в учреждение.

Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя в Телеграмме акцию, отметил, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.

«Защита Антоненко и Кзьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания … не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладываются раз за разом», — отметил он.

Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

17 июля Печерский райсуд Киева принял решение ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, согласился на следственный эксперимент на месте преступления. Однако для этого с него должны снять наручники, а запись сразу должна быть показана в эфире.

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