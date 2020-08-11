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Под Офисом генпрокурора активисты провели акцию в поддержку Антоненко и Кузьменко
Вечером в понедельник, 10 августа, в Киеве под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, «следственные эксперименты» над которыми вызывают критику специалистов.
Об этом передает Укринформ.
Сообщается, что активисты развернули большой плакат «Хватит лжи!» перед входом в учреждение.
Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя в Телеграмме акцию, отметил, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.
«Защита Антоненко и Кзьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания … не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладываются раз за разом», — отметил он.
Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.
Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.
13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.
17 июля Печерский райсуд Киева принял решение ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, согласился на следственный эксперимент на месте преступления. Однако для этого с него должны снять наручники, а запись сразу должна быть показана в эфире.32
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