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Украина

Местные выборы стали реальнее: ЦИК образовала 532 территориальных избиркомов

1:59 11 августа 2020
Заседание ЦИК

В определившейся с датой местных выборов Центральной избирательной комиссии Украины сделали еще один шаг к обеспечению возможности их проведения.

Так, на заседании 10 августа ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Отмечается, что комиссия образовал 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Таким образом, в установленный законом срок комиссией сформирован 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

В ближайшее время сформированный состав теризбиркомов будет обнародован.

Напомним, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года. В свою очередь, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Центральная избирательная комиссия упростила процедуру изменения избирательного адреса. Так, от избирателей не будут требовать документ, подтверждающий фактическое место проживания — в заявлении о смене избирательного адреса необходимо будет указывать лишь адрес фактического проживания, который станет новым избирательным адресом.

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