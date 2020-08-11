- 08:01 Кремль загоняет Зеленского в угол и делает из него Лукашенко, — Роман Безсмертный
- 07:55 Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
- 07:47 Убийство Старицкого: суд отказался освободить из-под стражи экс-министра Кожару
- 07:26 Стал известен потенциальный соперник «Шахтера» в полуфинале Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 07:18 Жара идет на спад: синоптики предупредили о перемене погоды
- 07:14 Протесты в Беларуси: Лукашенко калечит собственный народ
- 06:40 В Кабмине заявили о готовности продлить ограничения на админгранице с Крымом после 30 августа
- 06:20 Пересчитать голоса и отпустить задержанных: Байден обратился к Лукашенко
- 05:50 Стрельба у Белого дома: Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию
- 04:50 «Не можем смотреть на это сквозь пальцы»: в Европе отреагировали на события в Беларуси
- 04:20 Специально целились в репортеров: в ходе протестов в Минске пострадали журналисты
- 03:50 Потепление наступает: последний шельфовый ледник в канадской Арктике потерял половину площади за два дня
В Кабмине заявили о готовности продлить ограничения на админгранице с Крымом после 30 августа
Распоряжение украинского правительства о приостановке работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на административной границе временно оккупированного Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа может быть продлено по итогам повторного рассмотрения этого вопроса.
Об этом в эфире «Радио Крым. Реалии» заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.
«Насколько я понимаю, ближе к 30 августа будет ясно, продлеваем мы эти ограничения, или же распоряжение утратит свою силу в связи с истечением срока», — отметил чиновник.
По словам Ростислава Замлинского, быстрое введение ограничений по поручению президента Украины Владимира Зеленского от 8 августа обусловлено исключительно заботой правительства о здоровье граждан Украины.
«Когда ситуация с эпидемией меняется практически каждый час, необходимо принимать оперативные решения. Пусть они кому-то не нравятся, но мы должны думать обо всех гражданах Украины. Во-вторых, в распоряжении предусмотрены исключения гуманитарного характера», — пояснил Замлинский.
Полный перечень «гуманитарных оснований» для пересечения админграницы 9 августа опубликовало Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
Украинские правозащитные организации считают «необоснованным и непропорциональным» решение украинских властей о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда между аннексированным Крымом и Херсонской областью.
Напомним, что утром 8 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов выезда/въезда в аннексированный Крым, которые расположены на админгранице с Херсонской областью. Данное поручение президент дал из-за стремительного роста больных коронавирусом в Украине. После этого Кабмин Украины приостановил работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 8 часов утра 9 августа предварительно до 8 часов утра 30 августа.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинцев, которые возвращаются из оккупированного Крыма, обязали устанавливать приложение «Дій вдома».65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм