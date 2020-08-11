В Кабмине заявили о готовности продлить ограничения на админгранице с Крымом после 30 августа

Распоряжение украинского правительства о приостановке работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на административной границе временно оккупированного Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа может быть продлено по итогам повторного рассмотрения этого вопроса.

Об этом в эфире «Радио Крым. Реалии» заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

«Насколько я понимаю, ближе к 30 августа будет ясно, продлеваем мы эти ограничения, или же распоряжение утратит свою силу в связи с истечением срока», — отметил чиновник.

По словам Ростислава Замлинского, быстрое введение ограничений по поручению президента Украины Владимира Зеленского от 8 августа обусловлено исключительно заботой правительства о здоровье граждан Украины.

«Когда ситуация с эпидемией меняется практически каждый час, необходимо принимать оперативные решения. Пусть они кому-то не нравятся, но мы должны думать обо всех гражданах Украины. Во-вторых, в распоряжении предусмотрены исключения гуманитарного характера», — пояснил Замлинский.

Полный перечень «гуманитарных оснований» для пересечения админграницы 9 августа опубликовало Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Украинские правозащитные организации считают «необоснованным и непропорциональным» решение украинских властей о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда между аннексированным Крымом и Херсонской областью.

Напомним, что утром 8 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов выезда/въезда в аннексированный Крым, которые расположены на админгранице с Херсонской областью. Данное поручение президент дал из-за стремительного роста больных коронавирусом в Украине. После этого Кабмин Украины приостановил работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 8 часов утра 9 августа предварительно до 8 часов утра 30 августа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинцев, которые возвращаются из оккупированного Крыма, обязали устанавливать приложение «Дій вдома».

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