Жара идет на спад: синоптики предупредили о перемене погоды

В ближайшие дни в Украине 30-градусная жара сменится более комфортными температурами. Дожди возможны лишь кратковременные. Большую часть дня будет солнечно и без осадков.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 11 августа кратковременные дожди с грозами пройдут в северных, западных и большинстве центральных областей. В южных областях и на Закарпатье до +32, на остальной территории 24−29.

12 августа осадки сместятся в южные области и на восток.

13 августа дождей не ожидается, но погода начнет меняться: днем станет ощутимо прохладнее.

Напомним, народные синоптики подготовили прогноз до конца августа и ожидают, что во второй половине месяца жара вернется. Об этом в статье «Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине». А специалисты Украинского гидрометцентра прогнозируют, что август не будет дождливым, осадков выпадет примерно столько же, как и в среднем за годы наблюдений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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