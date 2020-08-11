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Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 83 тысячи
За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию вновь подтвердили более чем у тысячи украинцев — на утро вторника, 11 августа, количество заболевших увеличилось на 1158 человек.
Согласно данным, отраженным на интерактивной карте СНБО, общее количество украинцев, у которых с начала пандемии был подтвержден COVID-19, увеличилось до 83115 человек. За сутки умерли 29 пациентов.
Лидером по количеству новых заболеваний остается Львовская область — там коронавирус подтвердили у 161 человека. 134 случая выявлены в Одесской области, 129 — в Харьковской, 123 — в Киеве. В Днепропетровской области за минувшие сутки новых заболевших не было.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач львовского медицинского центра, медицинский эксперт Тарас Жиравецкий заявлял, что вакцины против коронавируса пока нет и, видимо, в скором времени не будет, и что большинство людей переболеет COVID-19.113
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