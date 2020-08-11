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Деоккупация ОРДЛО и Крыма: у Зеленского рассказали, кого коснется амнистия
После деоккупации Донбасса и Крыма абсолютное большинство жителей оккупированных территорий не понесет наказания. Это предусмотрено концепцией, которую подготовила рабочая группа экспертов при президенте Владимире Зеленском.
«Понятно, что большинство — около 95% населения — не столкнутся с негативными последствиями со стороны государства из-за того, что, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие», — разъяснил замглавы рабочей группы Александр Павличенко в комментарии РБК-Украина.
«Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства», — считает глава группы Антон Кориневич.
По словам Кориневича, в концепции прописано, что амнистия не касается совершивших военные преступления и нарушивших международное гуманитарное право. Кроме того, предполагается люстрация руководства оккупационных администраций и организаторов псевдореферендумов.
Напомним, в Украине засекретили стратегию деоккупации Крыма, а тем временем разрабатывается концепция работы судов на период деоккупации и реинтеграции.239
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