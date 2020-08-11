- 11:15 Задержанных протестующих уложили на землю и били ногами: появилось видео из отделения милиции в Минске
- 11:07 Вторая волна коронавируса в Украине: Степанов озвучил сроки
- 10:56 Исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому
- 10:53 Готовить по-новому: мультиварки и другие устройства, на которые украинцы готовы заменить кухонные плиты
- 10:46 Деоккупация ОРДЛО и Крыма: у Зеленского рассказали, кого коснется амнистия
- 10:45 Битум для "Великого будівництва" из Греции – первая партия из 3,5 тысячи тонн уже доставлена в Украину
- 10:38 Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития: «Пока не поздно — ищите компромисс!»
- 10:38 У Тихановской объяснили ее внезапный отъезд в Литву
- 10:37 Экс-футболист сборной России жестоко избил арбитра
- 10:27 В ВР проходят 5 партий: разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» уменьшается, — соцопрос
- 10:08 В Киеве сгорела Tesla: СМИ сообщают, что это машина Богдана
- 10:06 Россия попала в новый дипломатический скандал
Вторая волна коронавируса в Украине: Степанов озвучил сроки
В Украине ждут вторую волну коронавирусной инфекции. Она может нагрянуть в октябре-ноябре. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По прогнозам Минздрава, опасным периодом станет начало сезонного всплеска вирусных инфекций.
«Коронавирус набирает обороты… Мы посчитали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных. Это будет в октябре-ноябре и совпадет по времени с сезонной эпидемией гриппа», — заявил министр.
Напомним, в Европе также опасаются второй волны коронавируса. А в Германии заявили, что новый всплеск заболеваемости наблюдается прямо сейчас.
Что касается Украины, то в Минздраве заявили, что пока ситуация развивается по «желтому» сценарию. Этот вариант предполагает до 400 тысяч случаев инфицирования и около 4 тысяч летальных случаев.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 2 м/с С
Давление: 747 мм