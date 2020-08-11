Вторая волна коронавируса в Украине: Степанов озвучил сроки

В Украине ждут вторую волну коронавирусной инфекции. Она может нагрянуть в октябре-ноябре. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По прогнозам Минздрава, опасным периодом станет начало сезонного всплеска вирусных инфекций.

«Коронавирус набирает обороты… Мы посчитали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных. Это будет в октябре-ноябре и совпадет по времени с сезонной эпидемией гриппа», — заявил министр.

Напомним, в Европе также опасаются второй волны коронавируса. А в Германии заявили, что новый всплеск заболеваемости наблюдается прямо сейчас.

Что касается Украины, то в Минздраве заявили, что пока ситуация развивается по «желтому» сценарию. Этот вариант предполагает до 400 тысяч случаев инфицирования и около 4 тысяч летальных случаев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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