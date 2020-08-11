Во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте Верховной Рады Украины, Владимир Зеленский своей подписью одобрил легализацию игорного бизнеса. Ранее документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщалось ранее, после того как нардепы поддержали законопроект о легализации игорного бизнеса, его подписание спикером Верховной Рады и дальнейшая передача на подпись президенту были заблокированы. В парламенте зарегистрировали сразу два постановления об отмене результатов голосования — проекты подали представители «Батькивщины» и внефракционные депутаты.

Напомним, к проекту закона об азартных играх было подано свыше трех тысяч поправок. Причем это сказалось на рейтинге «слуг народа».

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