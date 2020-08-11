27.49 / 27.71 32.12 / 32.58
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

12:33 11 августа 2020
Владимир Зеленский

Во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте Верховной Рады Украины, Владимир Зеленский своей подписью одобрил легализацию игорного бизнеса. Ранее документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщалось ранее, после того как нардепы поддержали законопроект о легализации игорного бизнеса, его подписание спикером Верховной Рады и дальнейшая передача на подпись президенту были заблокированы. В парламенте зарегистрировали сразу два постановления об отмене результатов голосования — проекты подали представители «Батькивщины» и внефракционные депутаты.

Напомним, к проекту закона об азартных играх было подано свыше трех тысяч поправок. Причем это сказалось на рейтинге «слуг народа».

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

забастовка

Еще один белорусский завод присоединился к забастовке: людям угрожают невыплатой зарплаты

На дочери Путина испытали вакцину от коронавируса: сеть разразилась комментариями

На дочери Путина испытали вакцину от коронавируса: сеть разразилась комментариями

ДТП на аллее Героев Небесной Сотни

Пьяный водитель Lexus снес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (фото, видео)

Светлана Тихановская

Уехавшая из Беларуси в Литву Тихановская записала видеообращение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер