Протесты под посольством Беларуси в Киеве: суд вынес решение по задержанному экс-узнику Кремля Кольченко

В Киеве суд принял решение по экс-узнику Кремля Александру Кольченко, которого накануне задержали во время акции протеста под зданием посольства Беларуси.

Как сообщает «5 канал», судья Шевченковского райсуда столицы признал Кольченко виновным в административном нарушении и присудил ему 40 часов общественных работ.

Отмечается, что это было решение по делу о хулиганстве. А еще должно состоятся заседание относительно неповиновения сотрудникам правоохранительных органов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети выложили фото из РУВД в Минске, где задержанных во время протестных акций уложили прямо на асфальт на территории управления милиции.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter