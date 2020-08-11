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Протесты под посольством Беларуси в Киеве: суд вынес решение по задержанному экс-узнику Кремля Кольченко

12:56 11 августа 2020
Судейский молоток

В Киеве суд принял решение по экс-узнику Кремля Александру Кольченко, которого накануне задержали во время акции протеста под зданием посольства Беларуси.

Как сообщает «5 канал», судья Шевченковского райсуда столицы признал Кольченко виновным в административном нарушении и присудил ему 40 часов общественных работ.

Отмечается, что это было решение по делу о хулиганстве. А еще должно состоятся заседание относительно неповиновения сотрудникам правоохранительных органов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети выложили фото из РУВД в Минске, где задержанных во время протестных акций уложили прямо на асфальт на территории управления милиции.

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