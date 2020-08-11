- 14:06 «Шахтер» – «Базель»: прогнозы букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы
- 13:59 Лукашенко допустил ошибку, нарисовав себе привычные 80%: что пишут на Западе о событиях в Беларуси
- 13:56 Под Одессой вспышка COVID-19 в доме ребенка: инфицированы дети и работники
- 13:43 Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста: в сеть попало странное видео
- 13:38 В Центре «Миротворец» сообщили, что якобы Портнов мог участвовать в реализации плана Кремля по расчленению Украины
- 13:30 Под Николаевом подросток изнасиловал на улице 7-летнюю девочку
- 13:27 Репетиция осени: в Украине жара сменится дождями и грозами
- 13:21 Богдан расценил поджог своего авто как "угрозу от власти"
- 13:15 «Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко родила первенца
- 13:00 От коронавируса умер капитан стоящего в порту под Одессой иностранного судна
- 12:56 Протесты под посольством Беларуси в Киеве: суд вынес решение по задержанному экс-узнику Кремля Кольченко
- 12:38 Пьяный водитель Lexus снес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве
Протесты под посольством Беларуси в Киеве: суд вынес решение по задержанному экс-узнику Кремля Кольченко
В Киеве суд принял решение по экс-узнику Кремля Александру Кольченко, которого накануне задержали во время акции протеста под зданием посольства Беларуси.
Как сообщает «5 канал», судья Шевченковского райсуда столицы признал Кольченко виновным в административном нарушении и присудил ему 40 часов общественных работ.
Отмечается, что это было решение по делу о хулиганстве. А еще должно состоятся заседание относительно неповиновения сотрудникам правоохранительных органов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети выложили фото из РУВД в Минске, где задержанных во время протестных акций уложили прямо на асфальт на территории управления милиции.218
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 2 м/с С
Давление: 747 мм