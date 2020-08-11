Репетиция осени: в Украине жара сменится дождями и грозами

11 августа в Украину придет холодный атмосферный фронт, из-за которого в ближайшие дни ожидается существенное снижение температуры. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозам синоптика, температура на севере Украины 12 августа снизится до +19−23 градусов. Затем фронт сдвинется на юг, и грозовые дожди пройдут в южных, центральных областях и на Прикарпатье. При этом основная часть территории Украины останется с сухой погодой.

«В Киеве среда (12 августа) обещает быть свежей, днем около + 20- 22 градусов, осадки маловероятны», — рассказала Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют, что август будет жарче, чем в среднем за годы наблюдений. А согласно народным приметам, осень дважды согреет бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

164

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter