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Украина

Над Киевом подняли бело-красный флаг в поддержку протестующих в Беларуси (видео)

15:08 11 августа 2020
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В Киеве подняли над городом флаг Беларуси. Инициаторы идеи таким образом выразили поддержку участникам массовых протестов в Минске, Бресте, Гродно и других крупных городах соседней страны.

В качестве символа солидарности с Беларусью использовался не нынешний государственный флаг РБ, а исторический бело-красно-белый, под которым проходят акции оппозиции. Видео акции опубликовал Dronarium.

Напомним, протесты в Беларуси начались еще в день президентских выборов и продолжаются вторые сутки. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула страну.

Аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей полагает, что в Беларуси начнется политика подавления протестов. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

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