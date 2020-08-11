Над Киевом подняли бело-красный флаг в поддержку протестующих в Беларуси (видео)

В Киеве подняли над городом флаг Беларуси. Инициаторы идеи таким образом выразили поддержку участникам массовых протестов в Минске, Бресте, Гродно и других крупных городах соседней страны.

В качестве символа солидарности с Беларусью использовался не нынешний государственный флаг РБ, а исторический бело-красно-белый, под которым проходят акции оппозиции. Видео акции опубликовал Dronarium.

Напомним, протесты в Беларуси начались еще в день президентских выборов и продолжаются вторые сутки. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула страну.

Аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей полагает, что в Беларуси начнется политика подавления протестов. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

244

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter