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Дело Шеремета: Кузьменко выпустили из-под стражи
В Киеве суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для медика Юлии Кузьменко, являющейся фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Медик находилась под стражей с осени 2019 года.
Ранее сообщалось, что на судебное заседание не допустили представителей массмедиа.
По словам Александра Погребиского, в среду, 12 августа, состоится апелляция на арест Андрея Антоненко — «Рифмастера».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд оставил Андрея Антоненко под стражей, а Яну Дугарь исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу.167
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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