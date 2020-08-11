Дело Шеремета: Кузьменко выпустили из-под стражи

В Киеве суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для медика Юлии Кузьменко, являющейся фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Медик находилась под стражей с осени 2019 года.

Ранее сообщалось, что на судебное заседание не допустили представителей массмедиа.

По словам Александра Погребиского, в среду, 12 августа, состоится апелляция на арест Андрея Антоненко — «Рифмастера».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд оставил Андрея Антоненко под стражей, а Яну Дугарь исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу.

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