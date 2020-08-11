Медовый Спас: как отмечают праздник и чего нельзя делать в этот день

В пятницу, 14 августа, христиане восточного обряда празднуют Происхождение (изнесение) честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе торжество с давних времен называется Первый, или Медовый Спас, а также Маковея. В этот день у верующих начинается короткий, но строгий Успенский пост, который закончится 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы.

История праздника



Праздник был установлен примерно в IX веке в Константинополе как местный. Ежегодно летом город страдал от страшных эпидемий. Чтобы бороться с болезнями, из царской сокровищницы выносили хранившуюся там часть креста, на котором принял мученическую смерть Иисус Христос. Сначала этим крестом освящали воду в храме Святой Софии — Премудрости Божией, а затем совершали крестный ход с молебном, прося Господа смилостивиться и избавить город от напасти.

В этот день церковь поминает также семерых мучеников Маккавеев (потому и называют праздник в народе еще и Маковеем), их мать Соломонию и учителя Елиазара.

Традиции праздника

В старину в этот день устраивали крестные ходы и освящали воду. Для этого шли с крестами и иконами к колодцам, рекам, озерам. А нынче 14 августа совершается поклонение кресту, освящение воды и меда в храмах. Люди приходят в церковь с особыми букетами трав с головками мака посередине — «маковійчиками».

Что можно делать в этот день

На Маковея не обойтись без традиционного букета. Желательно составить его из лекарственных трав: чабреца, полыни, мяты, руты, календулы, душицы, донника. Можно добавить колоски овса, пшеницы, украсить цветами бархатцев. И обязательно в букете должны присутствовать головки мака. В старину девушки шли с «маковійчиками» в церковь, «щоб цiлий рiк господарство квiтло». Считалось также, что такой букетик, освященный в храме, может стать оберегом дома на весь год. Для этого «маковійчик» надо высушить и поставить в вазу возле икон или на подоконнике.

В этот день желательно освятить в церкви не только букет, но и мед. Часть меда принято оставлять в дар храму. Сладким лакомством можно также угостить нуждающихся.

Дома, съедая первую ложку освященного меда, загадайте желание. Если при этом с верой обратиться к Богу, то Он услышит вашу просьбу и тогда мечта обязательно сбудется. А еще такой мед исцеляет от многих недугов.

На Маковея полезно купаться в открытых водоемах, поскольку вода в это время считается особенно целебной. Наши предки верили, что вода на Первый Спас оздоравливает и лечит.

Чего нельзя делать

Главный запрет связан с ограничениями в еде и развлечениях. 14 августа начинается довольно суровый пост — Успенский. В течение двух недель верующие не употребляют мяса, молочных продуктов, яиц. Даже растительное масло можно добавлять в блюда не во все дни. Когда-то этот пост считали «осколком» Великого. По легенде, Бог назначил людям поститься перед Пасхой девять недель, а святые отцы упросили Всевышнего сократить испытание до семи недель. Тогда две седмицы Великого поста перенесли на конец августа.

По церковному уставу, с 14 по 27 августа те, кто придерживается поста, должны питаться так:

понедельник, вторник и четверг — горячая пища без растительного масла; среда и пятница — сухоядение — невареная пища без растительного масла; суббота и воскресенье — горячая пища с растительным маслом. 19 августа, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, позволяются рыба, растительное масло и вино.

Также на Медовый Спас нежелательно работать.

Праздничный стол

Маковея — это первый день Успенского поста, поэтому обед обычно скромный. Овощные и крупяные блюда: вареники с капустой, картошкой и грибами, деруны, каша, тушеные овощи. В этом году к тому же Медовый спас пришелся на пятницу, когда ограничения в еде более строгие. Но каким бы суровым ни был пост, а на десерт полагается приготовить традиционное для праздника блюдо — «шулики». Это пресные коржи, поломанные на кусочки и обильно политые узваром с медом и перетертым маком. Готовят это лакомство в Украине именно на Маковея: «Iз води та муки пече баба шулики».

Приметы праздника

На Первый Спас и бедняк медку попробует.

На Маковея лето заканчивается, осень начинается.

Медовый Спас новые колодцы освящает.

В этот день именины празднуют: Леонтий, Александр, Максимилиан, Соломония, Тимофей, Федор.

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