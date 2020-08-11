Пробки на границе Украины с Венгрией: пограничники назвали причину

Украинские пограничники подтверждают скопление автомобилей на границе с Венгрией — в пунктах пропуска «Чоп» и «Лужанка». Напомним, ранее в сети показали, как решают проблемы водители элитных легковых авто.

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, проблема связана с введением венгерской стороной дополнительных мер для противодействия распространения коронавирусной инфекции, включающих тщательную проверку документов. Так, пограничная полиция соседнего государства, кроме паспортных документов, тщательно и документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки.

По данным на 12:00 11 августа перед пунктом пропуска «Лужанка» оформления венгерской стороной ожидают около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска «Чоп (Тиса)».

Очередь на границе

«За прошедшие сутки через эти пункты пропуска границу с Венгрией в целом пересекли по 400 легковых транспортных средств», — говорится в сообщении пограничников.

Граждан просят учитывать информацию при планировании поездок за границу.

Напомним, в середине июля на границе уже наблюдались подобные проблемы, которые перевозчики связывали с заявлением руководства Венгрии об ограничении трансграничных поездок из-за пандемии коронавируса.

Фото ГПСУ

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