Украину превращают в поле битвы: в Киеве сделали тревожное заявление

Российская Федерация взяла курс на обострение в Европе, где уже осознают, что российские проекты, в частности, «Северный поток 2» и контракты по энергетике, направлены на укрепление ВПК РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил политик и дипломат Роман Безсмертный, ранее работавший в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.



«Очевидно, что Украине нужно готовиться к войне», — говорит он и обращает внимание на то, какие силы Россия сконцентрировала на украинско-российской и белорусско-российской границах, а также на границах со странами Балтии.

По словам политика, это — колоссальный военный потенциал, способный вести войну со странами НАТО. «Украина, Беларусь, балтийские и скандинавские страны должны формировать определенный пояс безопасности Европы. Никогда в истории планеты Земля войска НАТО и Российской Федерации не находились столь близко. Это само по себе порождает колоссальные угрозы. И самое главное — превращает Украину в поле битвы», — отмечает Роман Безсмертный, отмечая, что в этом противостоянии нашу страну могут просто стереть с лица земли.

«Речь идет не о том, что это произойдет сегодня или завтра, а о вероятности, которой нужно избежать, потому что она для нас фатальна. Но, увы, такими вопросами на Банковой никто даже не задается», — констатирует он.

По словам Романа Безсмертного, Украина может как-то продержаться при нынешнем статусе-кво на Донбассе. «Но как только начнем, будучи сегодня неготовыми, делать какие-то шаги навстречу Кремлю, превратим Украину в поле боя. Это выгодно и Кремлю, и — извините, что скажу такое, — НАТО», — отметил он и пояснил, что в таком случае Альянсу не нужно будет заботиться о том, как вести себя в отношениях с Украиной, как вписать нашу страну в стратегию и тактику обороны и защиты Европы.

«Беларусь — это уже европейская прореха, с которой никто не знает, что делать. А если вся „горлянка“ на Запад откроется, то это несет колоссальную опасность для европейского континента и для НАТО», — резюмировал политик.

Полный текст интервью с Романом Безсмертным о минском процессе, планах Банковой и сценариях Кремля читайте на сайте «ФАКТОВ».

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