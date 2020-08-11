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Украина

Новая вспышка COVID-19 на Тернопольщине: дом для престарелых закрыли на 2 недели

16:45 11 августа 2020
Петриковский пансионат

На Тернопольщине на двухнедельный карантин закрыли Петриковский областной гериатрический пансионат — в учреждении произошла вспышка коронавируса среди пациентов и персонала. Напомним, количество инфицированных в регионе приближается к 3,4 тысяче человек.

По информации пресс-службы Тернопольской областной государственной администрации, решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 августа.

Один из инфицированных находится в тяжелом состоянии и был перемещен в больницу.

Больные и здоровые подопечные пансионата разграничены, сотрудники проходят ПЦР-тестирование, сообщил начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской облгосадминистрации Вадим Боярский.

Также в администрации заявили, что по состоянию на 11 августа в области на стационарном лечении находятся 142 инфицированных, из них 31 — в тяжелом состоянии. Также зарегистрировано 173 человека с подозрением на COVID-19.

Напомним, в настоящее время медики готовятся к встрече второй волны коронавируса в Украине.

Фото zaxid.net

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