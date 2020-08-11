Скандальная Неля Штепа снова хочет стать мэром Славянска: сеть в недоумении

В Славянске появились билборды со скандальной Нелей Штепой, на которую было заведено дело о сепаратизме и пособничестве террористам. Жители города расценивают это как намерение вновь баллотироваться в мэры.

«Похоже, что новым главой Славянска будет Неля Штепа. Человек, хлебом-солью встречавший гиркинцев, сделает это еще раз, при необходимости», — написал на своей странице в Facebook активист Вадим Поздняков.

Он отмечает, что это станет очень плохим прецедентом.

Сеть взорвалась комментариями:

Ранее сообщалось, что против Штепы открыли новое уголовное производство из-за расстрела в 2014 году под Славянском группы спецназначения СБУ «Альфа» и убийства офицера СБУ Геннадия Биличенко. Тогда были тяжело ранены еще три украинских офицера. Штепа — подозреваемая в причастности к этому преступлению.

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