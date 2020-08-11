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Корабль ФСБ устроил провокацию вблизи украинского побережья в Азовском море: все подробности
К берегам Бердянска вплотную подошел российский пограничный катер 499 (проект 10410 «Светляк»), а когда украинские пограничники заметили подозрительные действия россиян и предписали кораблю агрессора отойти от побережья, получили отказ. Об этом в сети сообщил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
По его словам, представитель врага ответил, что Азов является «внутренним морем двух государств» и что «украинские акты для него ничего не значат», поскольку он «маневрирует по плану».
Более того, россиянин сам «предписал» нашим пограничникам не приближаться к нему ближе, чем на 20 кабельтов.
«Что и было сделано. Поставка мин, высадка диверсантов, захват рыбаков в таких условиях и в дальшейнем будет осуществляться россиянами на всей формально „подконтрольной“ нам акватории Азова. От Мариуполя до Стрелкового», — спрогнозировал он, отметив, что инцидент планируют обсудить на заседании совместной украинско-российской комиссии.
В то же время, в Госпогранслужбе в комментарии «ФАКТАМ» рассказали свою версию происходящего.
«Украинские силы, которые отслеживают ситуацию на морском участке Азовского моря, постоянно отслеживают движение судов по морю, в том числе маневры российских кораблей. Информация о подходе к берегам Украины, которая распространяется по соцсетям, то она соответствует действительности. По сегодняшнему инциденту ситуация следующая — патрульный катер ФСБ „Мангуст“ был зафиксирован напротив Мариуполя, примерно в 10 морских милях от берега (18,5 км — Авт.). Корабль находился в зоне распределения направлений движения судов. Наш экипаж связался с катером оккупантов и сообщил, что он находится в этой зоне и это угрожает навигационной безопасности. „Мангусту“ было рекомендовано изменить маршрут. Через некоторое время корабль ФСБ оттуда ушел», — рассказал изданию помощник главы ГПСУ Андрей Демченко.
Напомним, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, считающий вполне реальным нападение российских войск из Крыма на материковую Украину, рассказал, как Россия «постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил» в акваториях Черного и Азовского морей.
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