Путину все сходит с рук, но при единстве Запада Россия протянет не больше года, — Айдер Муждабаев

Глава контрразведывательной службы Соединенных Штатов Америки Уильям Эванина заявил, что Россия вмешивается в избирательную кампанию в США, пытаясь при помощи украинских политиков «убрать» лидера президентской гонки. Как Кремль использует леваков и популистов в Украине и во всем мире, внося раскол в мировое сообщество, «ФАКТАМ» рассказал известный блогер и журналист Айдер Муждабаев.

«Уверен, что меня в международный розыск не объявят, потому что в Интерполе знают репутацию России»

— Вы интересуетесь, как продвигается уголовное дело, которое в России завели против вас по статье о терроризме? И как реагирует Интерпол на то, что Россия подала на вас в розыск, и на ваше письмо в эту организацию?

— Я не интересуюсь состоянием этого фейкового дела в России. Более того, адвокат, которого мне там назначили, — я не хочу никого нанимать и вообще этим делом заниматься внутри России, — этот адвокат ни о чем меня не уведомлял, ни о каких «следственных действиях», ни о каких «экспертизах», ни о каком «заочном аресте», ни о каких «судебных заседаниях», когда они меня объявляли в международный розыск. Я об этом всем узнал только из пропагандистской прессы, которая, как по команде, выпалила в мой адрес — даже бегущие строки на всех каналах запустили, что «Муждабаев объявлен террористом». Одновременно все крупнейшие газеты русского рейха об этом написали. То есть я понимаю, как это там работает, это организованный пропагандистский шум, ради чего все и затевалось.

А что касается Интерпола, то мы с моим адвокатом Владимиром Кутовым отправили подробное письмо на французском языке в Лион, в штаб-квартиру Интерпола, с объяснением, почему это дело политическое и почему ни в какой розыск, естественно, журналиста Муждабаева объявлять не надо: это политически мотивированное преследование, оно имеет своей целью создать в мировом сообществе образ крымских татар как террористов.

Ведь это же не только мое дело. Сейчас там (в России и временно оккупированном Крыму — Авт.) массово обвиняют в терроризме и реально сажают людей на огромные сроки. И это все — для запугивания крымских татар, прежде всего тех, которые находятся в оккупации. Ну и то, что они преследуют крымскотатарских политических лидеров, лидеров Меджлиса, и в том числе известного журналиста, крымского татарина, — это все звенья одной цепи. Логика, которую я прекрасно понимаю. И об этом мы написали в письме в Интерпол. Пока ждем ответа, но я уверен, что меня в международный розыск не объявят, потому что репутация у России уже сложилась. Такие страны, как Россию, Венесуэлу, Иран, которые объявляют в розыск кого хотят по политическим мотивам, в Интерполе прекрасно знают.

Но это все рассчитано на пропаганду. И, насколько я понимаю, было связано с маршем («Марш достоинства», во время которого крымские татары с материка планировали пройти в Крым через админграницу — Авт.), который из-за коронавируса перенесли на непонятный срок, Меджлис решает, когда его проведут. И вот они одновременно открыли «дела» на меня, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова и других.

— А вы сейчас «выездной» или пока не рискуете?

— Если быть совсем честным, то у меня и денег нет куда-то ездить. Для меня эта проблема не стоит, поэтому я живу в Украине и путешествую по Украине, которую до сих пор знаю гораздо меньше, чем ту же Европу, где раньше и по работе, и как туристу удавалось часто бывать.

«До всего мира постепенно доходит, что россияне через любые щели лезут к ним в дом»

— Пять лет назад вы уехали из России из-за атмосферы ненависти в российском обществе. Сейчас некоторые политкорректные приверженцы мира упрекают украинских национал-патриотов и, в частности, журналистов, в использовании «языка ненависти». Ваше мнение — каким языком надо говорить о происходящем в Украине, о России?

— По части этих людей, так называемых леваков, как я их зову, у меня нет никаких эмоций уже давно. Это предельно инфантильные, ментально глупые люди, до которых, наверное, дойдет, что такое русский рейх, только когда непосредственно у них пуля вылетит из затылка, прошив насквозь голову, потому что иначе до них не доходит эта угроза. Либо это информационные агенты Кремля, которые пытаются представить современный русский рейх как нечто пусть не совсем нормальное, но более-менее удобоваримое.

А это не так. Говорить надо правду, нам всем надо уже давно говорить правду. Потому что главное оружие Путина — это все-таки пропаганда. Перед тем, как начинать любые войны, они проводят массированные «пропагандистские обстрелы» во всех направлениях. И в последнее время ведут их очень по многим странам. Вот американская разведка уже докладывает о российской пропаганде — до всего мира постепенно доходит, что россияне через любые щели лезут к ним в дом. Я надеюсь, что дойдет окончательно. Ну, а если до кого-то даже в воюющей Украине это еще не дошло, то таких людей уже, возможно, и не исправить, это люди с необычайно низким уровнем развития мозга.

— Есть такой анекдот, очень хорошо показывающий ситуацию среди украинских национал- и просто патриотов. Новый раввин читает молитву. Половина синагоги встает, другая начинает шипеть: «Сядьте, сядьте!» На это первая половина: «Нет, вы встаньте!» Раввин пошел к цадику за советом: «Должны ли евреи стоять во время молитвы?» «Нет такой традиции», — ответил цадик. «Вы имеете в виду, что есть традиция сидеть?» — «Нет, такой традиции тоже нет». — «Тогда почему одна половина синагоги поссорилась с другой?» — «Потому что такая традиция есть». Из последних примеров — разборки между сайтами Zaborona и StopFake, которые вылились не только в ссоры между украинцами, но и привели к очередным публикациям в западных СМИ об украинских «фашистах». Это случается потому, что где два украинца, там три гетмана, или же это не наша национальная особенность, а чьи-то происки?

— Я не готов оценивать в целом какой-либо народ, тем более украинский. В случае с Zaborona vs StopFake — это левацтво в крайних формах, разрушительных для страны. И это очень нечестная работа. Знаете, говорят: мы хотим добиться истины, независимо от того, нравится она вам или нет. Но если пишется текст о, допустим, цензуре в Facebook, то почему Zaborona пишет про StopFake и причисляет их к фашистам, нацистам, но почему они же не напишут про то, как меня по 20 раз в год банят, про украинских журналистов, например, про Аркадия Бабченко, которого тоже постоянно банит Facebook? Почему-то про это у них ни слова.

То есть — здесь вижу, здесь не вижу, здесь пишу, здесь не пишу? Нет, так в журналистике не бывает. Если ты утверждаешь, что ты честный до конца — ты должен писать про все по этой теме. А так получается, что люди, действуя таким образом, в общем-то, занимаются, медийной манипуляцией, антиобщественной деятельностью. Потому что они искривляют информационное пространство, искривляют правду. Когда ты недоговариваешь — это полуправда, а полуправда — это ложь.

И то, что The New York Times, газета, которая, к сожалению, превратилась в последние годы в левацкий рупор, публикует, не раздумывая, такие вещи, не вникая в украинские реалии… Я что-то не помню, чтобы The New York Times так защищала украинских блогеров в Facebook. Хотя я обращался и в The New York Times и в другие издания по поводу российской агрессии в соцсетях. На словах вроде бы все сочувствуют и кивают, а на самом деле в левацкой прессе почему-то легко находит себе дорогу исключительно антиукраинский дискурс.

Возвращаясь к вашему вопросу. Все видят, как российская пропаганда использует эту статью сайта Zaborona. А какая от этой статьи польза, скажите мне, для украинского общества, для читателей, для зрителей? Для кого-то в мире (кроме россиян, конечно) есть какая-то общественная польза от этой публикации? Я утверждаю, что нет. А вред — очевиден.

Это, конечно, личное дело каждого, как распоряжаться своей репутацией и как выполнять свою работу, но я считаю, что журналистика — это прежде всего общественная польза, а потом уже самопиар и все прочее. Но дело в том, что у нас большинство СМИ существуют на левацкие американские и европейские гранты, и им просто как бы по статусу положено искать везде фашистов, иначе им денег не дадут.

«Мы видим целую плеяду политических неадекватов, которые находятся у власти»

— В 1991 году Россия признала, что присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году было аннексией. И международное сообщество считает это оккупацией и аннексией. Но нынешняя Россия устами своего МИДа официально заявляет, что все произошло «по взаимному согласию». Когда-то СССР выгнали из Лиги Наций за войну против Финляндии. Правопреемница Союза РФ безнаказанно воевала с Грузией, воюет с Украиной, но мировое сообщество только выражает обеспокоенность. Почему России все сходит с рук? Есть ли какой-то предел, после которого «обеспокоенность» перерастет в более решительные действия?

— Разумеется, как со всякими государствами фашистского типа, тем более хорошо вооруженными, мир себя ведет, как всегда, глупо, по-страусиному. В принципе, повторяется история с Гитлером и с коммунистической Россией. Ничего тут нового, к сожалению, нет. Настолько уверенно ходить по граблям — это, конечно, удивительное явление, для меня до конца непонятное.

Но, я думаю, это очень большая общемировая проблема, она связана с критичным количеством леваков-инфантилов и популистов во властях разных стран. Мы видим целую плеяду политических неадекватов, которые находятся у власти в ключевых странах мира. И я не питаю никаких иллюзий насчет того, что кто-то будет всерьез бороться с Путиным, пока не сменится власть в Соединенных Штатах.

Надо посмотреть на выборы в США 3 ноября и понять, куда будет двигаться мир. Если это принять за маятник, который от политической трезвости раскачивается к популизму, идиотизму и инфантилизму, то, я надеюсь, что сейчас он находится в крайней точке. И если Трамп не победит на этих выборах, — тут даже вопрос не в Байдене, его конкуренте, а просто Трамп не должен победить, — то весь мир захочет спастись каким-то образом. Если Трамп не побеждает, приходит к власти более адекватная администрация, с адекватным отношением к мировым угрозам, то маятник начнет идти в обратную сторону, начнут меняться политические элиты и в других странах.

Почему Путину все сходит с рук? Потому что Путин пользуется раздраем в западном мире. Это классика, большевики так всегда делали, нацисты всегда так делали — пытались раздробить западное единство. И сейчас США демонстративно отстраняются от вопросов НАТО, то есть Трамп как главнокомандующий и президент устраняется от всего, от чего только можно устраниться в мировой политике, отдает Путину Сирию и так далее. И, разумеется, в НАТО начинается черт-те что: Франция — туда, Германия — сюда… Британия отделяется от ЕС. А Путин всем этим очень хорошо пользуется.

Причем вся информация об агрессии России, в том числе против Соединенных Штатов, имеется в разведанных, просто Трамп их категорически не читает, ему это не интересно, он работает на Путина, для меня это очевидно. Но если сменятся политические элиты в США, цепная реакция пойдет по всему миру — и начнется отрезвление, я надеюсь. Если это отрезвление дойдет до состояния, допустим, 1980 года, когда единым фронтом тогдашние западные лидеры Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Гельмут Коль встали против Советского Союза — и СССР был за несколько лет побежден мирным путем, просто был удушен экономически… Я считаю, что в самом лучшем варианте то же самое должно произойти с Россией. Тем более что она намного слабее и намного более зависима от внешнего мира, и если к ней применят серьезные нефтяные и газовые санкции, то этот рейх долго не протянет. В случае серьезных западных санкций уровня рейгановских, я даю этому злокачественному образованию на теле Земли не больше года. Это только вопрос политической воли и единства западного мира. И больше ничего. У России нет ресурса держаться против всех.

— Трамп как бы республиканец, а Байден — демократ. И именно демократов обвиняют в левацтве.

— Я считаю, что Трамп никакой не республиканец, Трамп — это в чистом виде популист, уничтожающий репутацию Республиканской партии. Человек, который уничтожает политическую систему Соединенных Штатов в первую очередь. Никакого я там республиканства не вижу. Это такая, грубо говоря, обезьяна на троне, которая разрушает все, к чему прикоснется. Стучит по кнопкам управления страной и миром, как обезьяна по роялю. Ну и в интересах Путина, естественно. Ни одного антипутинского шага Трамп не сделал, кроме критики «Северного потока». Санкции не ужесточаются, хотя должны были.

Продолжение интервью Айдера Муждабаева «ФАКТАМ» читайте в ближайшие дни.

