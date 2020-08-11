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"Опасная болезнь": журналист Юрий Бутусов рассказал, как вылечился от коронавируса

22:55 11 августа 2020
«Опасная болезнь»: журналист Юрий Бутусов рассказал, как вылечился от коронавируса

Известный украинский журналист Юрий Бутусов, который переболел после инфицирования COVID-19, рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом.

В его случае все началось с повышения температуры у старшей 12-летней дочери. Сам он также почувствовал необычную ломоту в суставах и усталость с самого утра.

Тем не менее ни насморка, ни кашля не было, подчеркнул журналист в своем Facebook.

Когда после краткосрочного улучшения недомогание вернулось, журналист решил сдать тест, который оказался положительным, а затем протестировали уже всю семью. Коронавирус обнаружился у жены и у двух дочерей, при этом средняя дочь (9 лет. — Авт.) оказалась полностью здорова.

В лечении Бутусову помогли не только антибиотики, но и дыхательные упражнения, а по завершению лечения по рекомендации врачей две недели пробыл на самоизоляции, уже без лекарств, но с упражнениями на открытом воздухе.

Рекомендации украинцам:

  • коронавирус затрудняет дыхание, так что бегайте, плавайте, быстро ходите желательно каждый день старайтесь держать дистанцию и не контактируйте с людьми, которые на вас дышат, не прикрывшись маской. Абсолютной защиты дыхания нет, главное, что вы сокращаете вероятность и масштаб воздействия вируса;
  • следите за собой — усталость, ломота, плохое состояние — это повод замерить температуру. Температура 37 в течение нескольких дней — это повод сделать тест. Главная причина осложнений — это скрытое развитие болезни, на которое мы не обращаем внимания;
  • быстрая диагностика позволит вам быстро приступить к лечению на амбулаторной стадии, и если вы быстро принимаете сильные антибиотики, вы эффективно блокируете развитие болезни;
  • необходимо много пить для ускорения обмена веществ. Вроде все это знают, но на практике, говорят врачи Александровской больницы, среди пациентов, которые к ним поступают, многие страдают обезвоживанием. Надо пить даже без всякой болезни минимум 3 литра жидкости в день, причем не менее половины — чистую воду;
  • люди, ведущие малоподвижный образ жизни, находятся в зоне риска. Сидеть дома и не выходить — это не вариант. Надо постоянно находиться на свежем воздухе, но не сближаться с людьми слишком близко и не заходить в толпу. От вируса не уберечься — надо встретить его как можно позже, когда он будет максимально ослаблен иммунными системами других переболевших;
  • если чувствуете осложнения — не мешкая обращайтесь в больницу, вам нужны инфекционисты, нужны аппараты ИВЛ, частные клиники инфекционных отделений не имеют. Многие люди, которые лечатся дома без надзора врачей получают осложнения! Не стоит недооценивать коронавирус;
  • если у вас легкая форма и есть возможность собрать деньги на тест ПЦР в платной клинике (а это от 1800 гривен) — делайте там, на бесплатные тесты в районных поликлиниках большие очереди. При этом государственная система не обеспечена всем необходимым — масками, лекарствами, тесты там делают, только если у вас явные признаки болезни, и надо подтвердит диагноз.

Рекомендации представителям власти:

  • дотировать хотя бы часть затрат на тестирование коронавируса, чтобы ПЦР-тесты стали дешевыми, хотя бы по 200 гривен, чтобы их могло себе позволить делать большинство населения в частных лабораториях. Это разгрузит государственные поликлиники, где сейчас огромные очереди на прием и долгое время тестирования, и обеспечит корректную статистику распространения вируса, которой сейчас нет;
  • обеспечить медиков, пациентов и посетителей в государственных клиниках хотя бы медицинскими масками! Маски надо менять регулярно! Надо выделять маски бесплатно хотя бы тем, кто заявляет о проблемах со здоровьем — это позволило бы увеличить число заявителей и сформировать более объективную статистику тех, кто занимается самолечением, либо не обращает внимания на симптомы;
  • запустить информационную кампанию по разъяснению симптомов коронавируса, чтобы люди при признаках заболевания знали к какому врачу можно быстро обратиться за консультацией в их районе, как можно быстрей принимали профилактические меры, самоизолировались, принимали антибиотики, пили максимально воду;
  • провести анализ и обеспечить публикация данных о факторах, которые приводят к выздоровлению и к осложнениям — когда была диагностика, когда принимали антибиотики, какие были методы лечения. Людям нужны примеры как бороться, как преодолевать, как реагировать на симптомы.

«Консультируйтесь у врачей, не занимайтесь самолечением и не подвергайте риску окружающих, последствия могут быть тяжелыми», — призывает журналист.

Напомним, в Александровской больнице Киева больными COVID-19 заняты уже не только профильный пятиэтажный инфекционный корпус, но и приспособленное для этих целей отделение нейрохирургии. Возможно, еще дополнительно один корпус переоборудуют под инфекционный.

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